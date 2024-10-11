Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya sahasında Portekiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile Portekiz karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Portekiz maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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