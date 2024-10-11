Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor'da da forma giymiş olan 39 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski, profesyonel kariyerine başladığı Köln'de futbola veda etti. İşte detaylar...

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi takımlar olan ve bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor'da da forma giymiş olan, Alman futbolunun efsane oyuncularından Lukas Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze takımının, profesyonel kariyerine başladığı FC Köln takımıyla yaptığı dostluk maçında jübile yaparak profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi. 39 yaşındaki ismin Polonya'nın Gornik Zabrze kulübü ile 2025 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

JÜBİLESİNDE TANIDIK İSİMLER DE VARDI

Podolski'nin jübilesinde Joachim Löw, Roman Weidenfeller ve Manuel Neuer gibi isimler de yer aldı.

TÜRK TAKIMLARI İLE 122 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasını 2015/16 ve 2016/17 sezonunda sırtına geçiren başarılı sol kanat, sarı-kırmızılı ekip ile 75 maça çıkarken 34 gol 18 asistlik performans gösterdi. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı ekip ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Antalyaspor formasını 2019/20 ve 2020/21 sezonları arasında giyen Podolski, Akdeniz ekibi ile 47 maça çıkarken 7 gol 5 asist kaydetti. Podolski 2021 yazında kırmızı-beyazlı ekipten sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldı ve futbolu bıraktığı Polonya'nın Gornik Zabrze takımına transfer oldu.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

1 Bundesliga, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası zaferi yaşayan Podolski, 2014 yılında Almanya Milli Takımı Dünya Kupası zaferi yaşadı.