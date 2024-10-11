Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan sahasında İskoçya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile İskoçya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - İskoçya maçı 12 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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