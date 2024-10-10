Türkiye 1-2 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2024- 21:38