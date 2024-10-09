Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Uşakspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Uşakspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uşakspor - Bursaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Uşakspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Bursaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UŞAKSPOR - BURSASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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