Fiorentina 2-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'nın 7. haftası flaş bir müsabakaya konu oldu. Fiorentina ile Milan arasında oynanan mücadele 3 penaltı atışı kaçırıldı ve 1 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2024- 23:50