İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Brighton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Tottenham maçı 6 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈