Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayer Leverkusen ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi. Konuk takım, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Bayer Leverkusen'in golleri 4. dakikada Victor Boniface ve 8. dakikada Jonas Hofmann kaydetti. Holstein Kiel'in golleriyse 45+5. dakikada Max Geschwill ve 69. dakikada Fiete Arp'tan (p) geldi.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve 2. beraberliğini alan Holstein Kiel ise puanını 2'ye çıkardı.