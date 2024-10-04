Atalanta - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Genoa kozlarını paylaşacak. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2024- 12:00