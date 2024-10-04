Al Nassr - Al Orobah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Nassr ile Al Orobah kozların paylaşacak. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Orobah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2024- 13:00