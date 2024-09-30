Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Serhat Akın davasında flaş gelişme! 6 şüpheliden 5'i...
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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Yayın Tarihi: 30.09.2024- 17:15