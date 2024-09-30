Cristiano Ronaldo sözleşme görüşmelerine başladı! Bir ilki gerçekleştirecek

Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nassr ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Portekizli futbolcu ayrıca bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2024- 15:30