Parma - Calcio maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A canlı izle

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Parma ile Calcio 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Parma - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2024- 10:41