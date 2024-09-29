Parma - Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken Parma ile Calcio 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Parma - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PARMA - CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Parma - Calcio maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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