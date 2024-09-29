İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Bournemouth ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Southampton maçı 30 Eylül Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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