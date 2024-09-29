Atletico Madrid - Real Madrid derbisinde saha karıştı! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 68. dakikasında saha karıştı. Orta hakem, iki takım oyuncularını da soyunma odasına çağırdı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2024- 00:12