İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 68. dakikasında saha karıştı.
Maçın 64. dakikasında Eder Militao topu ağlara gönderdi ve Real Madrid öne geçti.
Bu dakikadan sonra tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.
Maçın orta hakemi Busquets Ferrer, statta 2 defa anons yaptırdı.
Yapılan uyarıların ardından ardından Ferrer, 2 takım oyuncularını da soyunma odasına gönderdi.
İŞTE O ANLAR:
Sahaya atılan maddeler sonrasında hakem, takımları soyunma odasına çağırdı! #LALIGA pic.twitter.com/Y3mnGhS3sV— S Sport (@ssporttr) September 29, 2024