İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Betis sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Betis ile Espanyol 8. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Espanyol maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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