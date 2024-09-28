İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Osasuna'nın galibiyet gollerini 18 ve 72. dakikalarda Budimir, 28. dakikada Bryan zaragoza, 85. dakikada ise Abel Bretones attı.

Barcelona'nın gollerini 53. dakikada Pau Victor, 89. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, bir maçı eksik Real Madrid'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Osasuna ise puanını 14'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves ile karşılaşacak. Osasuna ise Getafe deplasmanına gidecek.