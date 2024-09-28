Napoli - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. SSC Napoli - AC Monza 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; SSC Napoli - AC Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2024- 17:41