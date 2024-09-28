Romanya 2. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topal çalıştırdığı takım hakkında dikkat çeken bilgilere yer verdi.
İŞTE O SÖZLER:
Romanya'nın bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz. Nokta atışı transferler yaptık. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayıp güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
#ÖZEL - Petrolul Ploiești Teknik Direktörü Mehmet Topal: Romanya'nın bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz. Nokta atışı transferler yaptık. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayıp güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/k82rToHCXN— A Spor (@aspor) September 28, 2024