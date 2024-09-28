Son dakika spor haberi: Romanya 2. Lig ekiplerinden Petrolul Ploiești'yi çalıştıran Mehmet Topal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topal çalıştırdığı takım hakkında dikkat çeken bilgilere yer verdi. İşte o sözler...

Romanya 2. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topal çalıştırdığı takım hakkında dikkat çeken bilgilere yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Romanya'nın bütçesi en düşük 2-3 kulübünden biriyiz. Nokta atışı transferler yaptık. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayıp güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.