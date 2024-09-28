İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Tottenham maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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