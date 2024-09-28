İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Brighton, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 4-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28 (p), 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti. Brighton'ın golleriyse 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba'dan geldi.
FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.
Chelsea bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Brighton 9 puanda kaldı.