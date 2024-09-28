AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Roma ile Venezia 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2024- 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024- 17:41