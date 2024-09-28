Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal sahasında Leicester City'yi uzatma dakikalarında attığı gollerle 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leicester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal'in golleri 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1. ile 90+4. dakikalarda Leandro Trossard ile 90+9. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Leicester City'nin gollerini ise 47 ve 63. dakikalarda James Justin kaydetti.

Arsenal bu sonuçla puanını 14'e çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Leicester City 3 puanda kaldı.