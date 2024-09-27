Lens - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Lens ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lens - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Lens ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Nice maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.