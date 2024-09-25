İspanya Ligi'nın 7. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı yoluna emin adımlarla devam etti.

İspanya Ligi'nın 7. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı yoluna emin adımlarla devam etti.

Karşılaşmanın tek golünü 19. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu gol ayrıca La Liga'nın 6500. golü olarak kayıtlara geçti.

Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, maçın 80. dakikasında Chrisantus Ugonna Uche'nin yerine oyuna girdi.

Ligde oynadığı 7 maçı kazanan Barcelona puanını 21 yaptı ve haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Getafe 4 puanda kaldı.