Manchester City 2-1 Watford (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Watford ile karşı karşıya geldi. Manchester City, rakibini 2 golle mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2024- 00:48
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile Watford karşılaştı.
Maçı 2-1 kazanan Manchester City tur atlayan taraf oldu.
City'nin galibiyet golleri 5. dakikada Doku ve 38. dakikada Nunes'ten geldi. Watford'un tek sayısını ise 86. dakikada Tom Ince kaydetti.
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