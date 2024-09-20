Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Espanyol 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Espanyol maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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