Hazırlık mücadelesinde Eskişehirspor 1966 Edremit Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 77. dakikası ilginç anlara sahne oldu. Mücadelenin hakemi tribünden aldığı cep telefonunda pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Hazırlık maçı kapsamında Eskişehirspor ile 1966 Edremit Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada hakem, bir pozisyonda tribünde bulunan 1966 Edremit Belediyespor yetkilisinin cep telefonu ile çektiği maç görüntüsünü VAR sistemi gibi kullanarak penaltıya hükmetti.

Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının 77'nci dakikasında hakem, yaşanan bir pozisyonda elle oynamayla alakalı kararsız kaldı. Tribünden cep telefonu ile maçı video kaydına alana 1966 Edremit Belediyespor yetkilisi, görüntüleri hakeme izletti. Amatör çekilen görüntüleri VAR sistem gibi kullanan hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Penaltıyı gole çeviren 1966 Edremit Belediyesporlu futbolcu, skoru da 2-1'e taşıdı. Yaşanan ilginç olay iki takım futbolcuları ve teknik heyetini güldürdü.

Maçta başka gol olmazken, Eskişehirspor hazırlık karşılamasını 2-1'lik skorla kazandı.