Alaves - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Alaves sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Sevilla 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Sevilla maçı 20 Eylül Cuma günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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