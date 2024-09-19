Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ahli Jeddah sahasında Damac FC'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Damac FC ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Damac FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı 20 Eylül Cuma günü saat 18.55'te TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı canlı izle