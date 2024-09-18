İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton evinde Wolverhampton'ı ağırladı.
Brighton, Baleba'nın 14 ve Adingra'nın 31. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Wolverhampton'da ise 44. dakikada Guedes farkı 1'e indirdi.
Oyuna 82. dakikada dahil olan milli futbolcumuz, 85. dakikada İngiliz ekibindeki ilk golünü kaydetti.
Son sözü ise 90+1. dakikada Wolverhampton cephesinden Doyle söyledi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
İŞTE FERDİ'NİN ATTIĞI GOL:
Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golü attı!#EXXENSPOR pic.twitter.com/sZ96cVX5AU— EXXENSPOR (@exxensport) September 18, 2024