Bayern Münih, Sacha Boey'un sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Alman ekibi, Boey'un sol dizinde menisküs yırtığını olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Fransız savunma oyuncusunun bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Sacha Boey erleidet Meniskusriss und wird uns für mehrere Wochen fehlen. 😕 Zur Meldung: https://t.co/YwiZB3ZvFT 🔗 Gute und schnelle Genesung, Sacha! 🙏#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/u2RT231qIA— FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2024