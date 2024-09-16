Gazeteci Ahmet Çakır hayatını kaybetti
TFF'den eşitlik açıklaması! "Adaletli ve ilkeli bir şekilde..."
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