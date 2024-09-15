İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Dev maçta Mikel Arteta'nın öğrencileri rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Premier Lig'in 4. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 64. dakikada Gabriel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından 3. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 10'a çıkardı ve ikinci sırada bulunuyor.

Ligdeki 2. yenilgisini alan Tottenham ise 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Arsenal, Manchester City'e konuk olacak, Tottenham ise Brentford'u ağırlayacak.