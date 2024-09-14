Real Madrid, La Liga 5. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in 77 dakika sahada kaldığı mücadelede Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup etti.
Konuk ekibin gollerinin ikisi de penaltıdan geldi. İlk golü 58. dakikada Vinicius Junior kaydetti. İkinci gol ise 75. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Vinicius'un golünde penaltıyı yaptıran isim oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 11'e çıkardı. Real Sociedad ise 4 puanda kaldı.