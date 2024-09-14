Celta Vigo - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Celta Vigo sahasında Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Valladolid 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Valladolid maçı 15 Eylül Pazar günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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