Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında St Pauli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile St Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - St Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - St Pauli maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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