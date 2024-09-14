Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 4. haftada Atalanta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Fiorentina maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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