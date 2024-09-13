Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Ruben Vargas'ı transfer gündemine almasının ardından futbolseverler, Ruben Vargas ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Ruben Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli ve Mevkisi ne? İşte Ruben Vargas ile ilgili tüm bilgiler...

Zalewski transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile ilgili iddialarının artmasının ardından oyuncuyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte Ruben Vargas ile ilgili tüm bilgiler...

RUBEN VARGAS KİMDİR?

5 Ağustos 1998 yılında İsviçre'nin Adligenswil şehrinde dünyaya gelen Ruben Vargas, İsviçreli profesyonel futbolcudur. Kanat ve forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

Kariyerine FC Luzern takımının altyapısında başlayan Vargas, 2017 yılında bu kulübün A takımına yükseldi. Burada gösterdiği başarılı performans sayesinde 2019 yılında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'a transfer oldu.

FC Augsburg'da forma giyen Vargas, İsviçre milli takımında da görev yapmaktadır.

Vargas, İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrolarında forma giydi.