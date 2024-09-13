Fransa Ligue 1'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. PSG sahasında Brest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 4. haftada PSG ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Brest maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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