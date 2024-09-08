İsrail - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 12:10