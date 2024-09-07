İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre sahasında İspanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉İsviçre - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - İspanya maçı 8 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE👈

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈