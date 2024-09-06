Moldova - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Moldova sahasında Malta'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Moldova - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Moldova ile Malta karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Moldova - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Malta maçı 7 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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