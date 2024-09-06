Fransa 1-3 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya, deplasmanda Fransa'yı Dimarco, Frattesi ve Raspadori'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2024- 22:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024- 23:40