UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa ile İtalya kozlarını paylaştı.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla İtalya oldu.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Federico Dimarco, 50. dakikada Davide Fratessi ve 74. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti. Fransa'nın tek golüyse 1. dakikada Bradley Barcola'dan geldi.
Gruptaki diğer maçtaysa Belçika, İsrail'i 3-1 mağlup etti.
İtalya, gruptaki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te Belçika'yı ağırlayacak. İtalya ise aynı gün ve aynı saatte İsrail'e konuk olacak.