Estonya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Estonya sahasında Slovakya'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Estonya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Estonya ile Slovakya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Estonya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estonya - Slovakya maçı 5 Eylül Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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