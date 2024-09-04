Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında İsviçre'yi konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile İsviçre karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - İsviçre maçı 5 Eylül Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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