Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Sezona 3 puanla başlayan Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk etti.

Mücadele ev sahibi ekip Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bavyera ekibinin gollerini 38. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Freiburg'da 90+6. dakikada Höler penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Vincent Kompany'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 6 puana yükseldi.

Freiburg ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'da 3. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek.

Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.

MÜLLER TARİHE GEÇTİ

Thomas Müller, Freiburg karşılaşmasıyla Bayern Münih formasıyla 710. maçına çıktı ve 709 maça çıkan Sepp Maier'ı geçerek Bayern Münih tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.