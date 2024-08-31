Nottingham Forest - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 12:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024- 09:15