Lecce - Cagliari maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lecce - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024- 09:26