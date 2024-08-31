Le havre - Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Le havre ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Le havre - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2024- 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024- 16:23